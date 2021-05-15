شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 2500 متر لإنشاء حديقة نباتية بكلية الزراعة تخليدا لشهداء كورونا الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس عن عمل نصب تذكارى للشهداء بمستشفى العبور لتكريم وإحياء ذكرى شهداء جامعة عين شمس من شهداء الجيش الأبيض أثناء مواجهة فيروس كورونا .

وأشاد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بالتزام وتفانى جميع الفرق الطبية والأقسام على مستوى الأطباء والتمريض والعمالة الفنية وتفانيهم فى أداء دورهم للتصدى لهذا الوباء العالمى والذى ظهر بشكل واضح فى المستشفى الميدانى ومستشفى العبور ومستشفى المسنين وجميع مستشفيات جامعة عين شمس، بالاضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف الخاصة بمستشفيات الجامعة إلى جانب المستشفى الافتراضى.

وأشاد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، بجهود جميع الفريق الطبى منذ اللحظه الأولى لظهور الوباء فى مصر حيث عمل الجميع بكل شجاعة والتزام.

كما أعلنت الجامعة عن تخصيص 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية بكلية الزراعة جامعة عين شمس لشهداء الجيش الأبيض، وتضم الحديقة 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: "المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت"، حيث تم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية على أرواحهم الطاهرة، بالاضافة إلى جدارية تمثل شهداء الاطباء الذين ضحوا بارواحهم فى سبيل علاج مرضى جائحة كوفيد 19.