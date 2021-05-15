شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أزمة كورونا تجتمع خلال أيام لتقييم الوضع واستمرار إجراءات الغلق 9 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365" أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستعقد اجتماعا لها خلال ‏أيام، لبحث وتقييم الوضع الوبائى فى مصر، وتحديد مدى الاحتياج لمد الإجراءات التى كانت قد اتخذتها ‏وطبقتها قبل عيد الفطر ولمدة أسبوعين، لمدد أخرى من عدمه.‏

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقيم الأوضاع الحالية بعد الإجراءات التى اتخذتها، ومنها غلق المحال ‏والمقاهى والكافتيريات والمولات فى التاسعة مساء، وحظر إقامة أي أنشطة وفعاليات وتأثير ذلك على أعداد ‏الإصابات، موضحة أنه فى حالة إذا وجدت اللجنة وأعضاؤها أن هناك انخفاضا فى الإصابات فسيتم العودة ‏لما كان عليه الوضع قبل هذه الإجراءات من حيث مواعيد الغلق الصيفية التى كانت قد حددتها الحكومة، ‏وفى حالة إذا وجد أن هناك ارتفاعا فى الإصابات وأن الفترة الحالية تتطلب تشديد الإجراءات سيتم تمديد ‏القرارات التى اتخذتها قبل عيد الفطر لأسبوعين أخرين.‏

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قد أعلنت قبل عيد الفطر عدد من القرارات من بينها أن تكون مواعيد ‏غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما ‏يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه ‏المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " ‏الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت.‏

وتضمنت القرارات حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، ‏مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.‏