أخبار مصر.. لا صحة لوضع أسئلة من الترم الأول بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الحكومة تنفى وضع أسئلة من الترم الأول بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية





الحكومة تنفى وضع أسئلة من الترم الأول بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول فى امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.





3 مليارات جنيه لصالح إنشاء مجمعات خدمية حكومية بقرى حياة كريمة فى العام الجديد

يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.





"معلومات الوزراء" يستعرض المشروع القومى لتنمية الأسر المصرية فى اليوم العالمى للأسرة

يحتفل العالم في الـ 15 من مايو كلَّ عام باليوم الدولي للأسر، ليسلط احتفال هذا العام الضوء أكثر على آثار التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق رفاهية الأسر حول العالم، في الوقت الذي تشهد فيه مصر حركة تنموية رائدة تستهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، ليشهد عام 2021 انطلاق "المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية"، والمستهدف تنفيذه على مدار 3 سنوات من 2021 وحتى 2023؛ بهدف ضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، كل ذلك من خلال 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.





توقعات بازدهار الاقتصاد المصرى مع تراجع تداعيات كورونا .. مصر تستهدف معدلات نمو تعتبر الأعلى بالمنطقة.. وزيرة التخطيط تؤكد زيادة حجم الصادرات.. وخبير: المشروعات القومية تدفع في اتجاه نمو القطاعات وتوفير الوظائف

مع تلاشي تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، فإن مصر تستهدف معدلات نمو ربما هي الأعلى في المنطقة، خاصة بعد تحقيق نمو متوقع خلال العام المالي الحالي قد يصل إلى مستويات 2.8 % ، لتصبح القاهرة واحدة من عدد قليل من الدول التي حققت معدلات نمو موجبة خلال عام 2020.





الجامعة العربية تدعو "الجنائية الدولية" بتحقيق العدالة حول المجازر بفلسطين

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، لقطاع غزة وكافة مخططات وإجراءات التطهير العرقى التى تمارسها سلطات الاحتلال، خاصة فى مدينة القدس وأحيائها.





العشوائيات فى المحافظات تتحول إلى حياة كريمة فى عهد الرئيس السيسى .. 3 مليارات جنيه أنهت عشوائيات الغردقة وغارب وسفاجا والقصير .. 15ألف وحدة سكنية لأكثر من 22 ألف نسمة بالإسكندرية.. بورسعيد خالية من العشوائيات

تحولت المناطق العشوائية فى المحافظات إلى مجتمعات حضارية متكاملة بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يعتمد مفهوما شاملا لحقوق الإنسان يمكن اختصاره فى مصطلح حياة كريمة ، وهو المصطلح الذى يعنى ضرورة توفير كل سبل الحياة اللائقة من مسكن ورعاية صحية وتعليم ومرافق ومورد دخل وفرصة عمل للقطاعات الأكثر احتياجا فى مصر





شكرى يستعرض مع نظيره السعودى جهود مصر لوقف إراقة الدماء بالأراضى المحتلة

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، خلال اتصال هاتفى، مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، التطورات المتسارعة للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من تصعيد، وذلك فى إطار التنسيق بين الوزيريّن حول جهود التعامل مع الوضع للحيلولة دون انزلاق الأمور نحو المزيد من التصعيد والتوتر.





الدولة المصرية تطالب تل أبيب بوقف العدوان وتكثف تحركاتها الدبلوماسية لإنهاء الهجمات على غزة بالتوازى مع دعم المتضريين وعلاج المصابين.. سامح شكرى يبحث مع نظرائه الموقف بمجلس الأمن.. والجامعة العربية تتحرك دوليا

"أم العرب"، "أم الدنيا".. ألقاب ستظل مصر متفردة بها لدورها الريادى الذى اعتادت ممارسته فى مختلف القضايا المحورية العربية والإقليمية، فبالأمس القريب لعبت الدور الرئيسى فى رأب الصدع بليبيا كما كانت الداعم الأول للشعب اللبنانى فى أزمتيه الإنسانية والسياسية والتى تفاقمت بعد انفجار الرابع من أغسطس الماضى.





بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة.. صور

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجارى تنفيذه بالكيلو متر 122 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.





احذروا.. أجواء شديدة الحرارة غدًا.. ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة.. الأرصاد: الارتفاع بحرارة الجو مؤقت ليوم واحد فقط.. نناشد المواطنين بالابتعاد عن الشمس.. ونشاط لرياح مثيرة للرمال

بعد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية شهدتها البلاد مع أول أيام العيد ، تتعرض البلاد غدا لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة ، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأن يكون هذا الارتفاع بشكل مؤقت.





وزير الخارجية يبحث مع سعد الحريرى جهود مصر لإنهاء المواجهات بالأراضى المحتلة

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.





المئات يتظاهرون فى ألمانيا تضامنا مع فلسطين مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل

خرج المئات فى ألمانيا للتظاهر تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، مطالبين بفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، وتفرق المتظاهرين فى العديد من الأماكن فى ألمانيا، وتم اعتقال عدد منهم لمنع تواجدهم، ومخالفتهم الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.





تقارير مغربية: ملعب محمد الخامس يستضيف نهائي دورى أبطال أفريقيا 17يوليو

كشفت تقارير صحفية مغربية عن فوز مدينة الدار البيضاء المغربية باستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل فى البطولة التى يحمل لقبها النادي الأهلي فى النسخة الماضية وينافس على الفوز بها خلال الموسم الجاري.





وزير الكهرباء: مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة ستصل 20% بنهاية العام الجارى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن إجمالى نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء ستصل بنهاية العام الجارى إلى 20% ، كاشفا أن هذه النسبة كان مخطط الوصول لها بحلول عام 2022 وفقا لخطة الوزارة للتوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.





الأهلي يكشف مصير صلاح محسن من مواجهة صن داونز

أكد الجهاز الطبي للأهلي، أن صلاح محسن مهاجم الفريق بخير ولا يعاني من أية إصابات أو أزمات صحية، موضحًا أن الأمر لم يتعدَ ارتفاع في درجة حرارة اللاعب أمس، الجمعة، لكن حالته استقرت حاليًا.