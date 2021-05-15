شكرا لقرائتكم خبر عن شارع 306 يستقبل زائريه فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مواقع شارع 306 بالدقى ومساكن شيراتون وطنطا زائريها لليوم الثالث على التوالى للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".



شارع 306

وقامت شركة أسواق مصر إكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة بصندوق تحيا مصر والمسئولة عن إدارة وتشغيل مواقع شارع 306، بتزيين المواقع وإنارتها بأضواء احتفالية استقبالا للعيد كما استضاف موقع مساكن شيراتون بازارا يتضمن معروضات مختلفة من المصنوعات اليدوية والعطور والاكسسوارات بتخفيضات فى الأسعار بمناسبة العيد.



جانب من احتفال المواطنين

ويأتى ذلك وسط إجراءات وقائية اتخذتها الشركة لاستقبال الزائرين فى ظل فيروس كورونا المستجد من شأنها مراعاة احتياطات السلامة والأمان لزائرى المواقع من بينها: تعقيم المواقع بالمطهرات قبل وبعد استقبال الزائرين، وتخصيص بوابة تعقيم كمدخل موحد لدخول الموقع، على يتم أن تخصيص مخرج آخر لمغادرة الموقع، كما تم توفير جهاز كاشف الحرارة للزائرين، وعدم السماح بدخول أى زائر يعانى ارتفاعًا فى درجة الحرارة.

كما تم وضع علامات ملصقة لتوضيح المسافات المسموح بها بين الطاولات، بما لا يقل عن مترين، كذلك السماح بثلاثة أفراد بحد أقصى بالنسبة للعاملين بوحدة الطعام، على أن يتم استلام البضائع خارج الموقع وتطهيرها قبل الدخول، وألا يُسمح بدخول الزائرين بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من ارتداء جميع الأفراد المتعاملين مع تجهيز الأطعمة للكمامات والقفازات، مع الإغلاق الفورى وكذا توقيع غرامة على الوحدة التى تخالف ذلك.

جانب من الاحتفالات

وتستقبل مواقع شارع 306 المواطنين بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع، بطاقة 50% من سعة كل موقع.

الجدير بالذكر أن مشروع شارع 306، يأتى لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدى للاقتصاد الموازى، ويهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية، كما يوفر المشروع أماكن آمنه لتنزه الشباب والعائلات، ليحصلوا فيه على الخدمات التى يريدونها، وتقدم فيها الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية.