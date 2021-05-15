شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القطاع الخاص تطالب بحماية عاملات المنازل من العنف بقانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص، بوضع مواد بقانون العمل الجديد لحماية المرأة من عاملات المنازل من العنف والتحرش، موضحا أن عدد السيدات العاملات بلغ 4 ملايين و483 ألف عاملة فى مواقع العمل بالقطاع الرسمى، بالإضافة إلى ملايين من العاملات في القطاع غير المنظم.

وأوضح خليفة، فى تصريحات لليوم السابع، أن ذلك لن يتعارض مع أي قوانين تشريعية أخرى، حيث إن قانون العمل هو المعني بحماية المرأة العاملة، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية صدقت على الاتفاقية رقم 190 لسنة 2019 لحماية المرأة العاملة وإنهاء العنف والتحرش فى مواقع العمل، والتى تتوافق مع الدستور المصري في الفقرة الثالثة من المادة 11 والتي تنص على أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأشار إلى تعدد صور ووسائل تعرض المرأة للعنف والتحرش، من خلال مواقع العمل أو عبر الإنترنت أو في أثناء العمل أو الانتقال من مكان لآخر أو بالأماكن التي يستريح فيها العمال، أو وقت تناول الغداء لافتا إلى أن اتفاقية 190 هى المعيار الدولى الأول الذى يهدف إلى وضع حد للظاهرة فى عالم العمل والاعتراف بحق كل شخص فى مكان عمل خال من العنف والتحرش.