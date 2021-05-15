شكرا لقرائتكم خبر عن وانت فى البيت.. اعرف إزاى تبعت شكوى لوزارة التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، فى عدد من المجالات مثل شكاوى انتشار القمامة والتعديات على الأراضى والإشغالات، وكذلك نقص السلع والخدمات ومخالفة الإجراءات والضوابط الاحترازية بالمقاهى والكافيهات والحدائق.

ويمكن التواصل مع مبادرة صوتك مسموع من خلال:

عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) عن طريق رقم الخط الساخن (15330 )عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك أو عبر البريد الإلكتروني.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أشاد بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية، مؤكدًا أن المبادرة كان لها دور هام وملموس خلال عام 2020 فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غلق الشواطىء والمطاعم والتصدى بحزم لتناول "الشيسة" فى المقاهى والكافيهات، كما تابعت " صوتك مسموع" أيضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والورش والكافيهات والمقاهى، كما تلقت المبادرة أيضاً شكاوى المواطنين والابلاغ عن مخالفات البناء والتعدى على املاك الدولة والتحرك السريع اتجاه هذه الشكاوى فى ظل جهود الحكومة لاسترداد أراضى الدولة .