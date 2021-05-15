شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الأسقف حسام ناعوم لتنصيبه رئيس أساقفة لإقليم القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خطاب تهنئة للأسقف حسام ناعوم بمناسبة حفل تنصيبه رئيس أساقفة لإقليم القدس.



تنصيب الأسقف حسام ناعوم

وجاء فى نص التهنئة: بالإنابة عن الأساقفة والقسوس وخدام إبروشيات إقليم الإسكندرية، أتقدم بخالص التهانى على تنصيبكم رئيس أساقفة للقدس، نصلى لكى يمنحك الرب النعمة والحكمة لتقود هذه المسئولية الثقيلة.

وأضاف المطران فى خطابه: نحن على ثقة من أن الرب الذى اختارك سوف يقويك وأنت تخدم فى حقله، كما نهنئ الكنيسة الأنجليكانية بالقدس على تنصيبك رئيس أساقفتهم الجديد.

واختتم المطران: نصلى من أجل أن تحصد البذور التى زرعها رئيس الأساقفة سهيل فى الخدمة وزراعة بذور جديدة للأجيال القادمة.