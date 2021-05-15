شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض وتؤكد: مصر لن تنسى أبدًا أبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رسالة شكر وتقدير من الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، أكدا خلالها "أن كافة الشهداء الأبطال سيظلون في عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها".



جامعة عين شمس

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لأسر بعض الاطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال قيامهم بعملهم في مستشفيات جامعة عين شمس وهم :

الدكتور هاني علي رفعت الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتورة أميرة محمد منير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتورة ايمان صالح الحديدي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتورة هالة محمود اباظة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور حسين عبد الحافظ الخطيب الأستاذ المتفرغ بكلية الطب؛ وذلك تقديرا لتضحياتهم.



جانب من التكريم بالحفل

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن خالص مواساة وتقدير أسرة الجامعة للأطباء الذين ضربوا بتضحياتهم أروع الأمثلة بالنبل والإخلاص أثناء القيام بدورهم فى علاج المصابين بفيروس كورونا ولم يبخلوا بأنفسهم او بعلمهم في سبيل علاج المرضي.

كما كرم محمود المتيني رئيس الجامعة عددا من شهداء الجيش الأبيض، و ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب والدكتور على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ولفيف من رؤساء الأقسام وأسر الشهداء المكرمين وذلك بكلية العلوم.



جانب من التكريم فى الحفل

وأكد محمود المتيني عرفانه بجميل شهداء الجيش الأبيض، وأعرب عن تقديره بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء المجتمع الجامعى للدور الذى قام به شهداء الواجب حيث كانوا خط الدفاع الأول في معركة ضد عدو مجهول ليس لدينا دراسات أو معلومات كافية لمواجهته.