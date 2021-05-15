"أوهم عملاءه بالمكسب".. حبس تاجر عملة في المرج 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة المرج الجزئية، بحبس عاطل "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعرها في السوق المصرفى فى المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه عقب تقنين الإجراءات وبصحبته أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - مبالغ مالية محلية وأجنبية - كروت وأكلاشيهات مزورة، وبمواجهة الأول بالتحريات اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر الثانى بتقابله مع الأول للاتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.