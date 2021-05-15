انتهت بالتصالح.. تفاصيل إلقاء 3 أطفال "مشروبا" على أجنبي بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن إلقاء 3 أطفال مشروبا تجاه شخص أجنبي أثناء تواجده بأحد المحال بمنطقة المعادي.

وذكرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها كشفت ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إلقاء 3 أطفال يستقلون دراجة نارية "مشروبا" تجاه أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول أثناء تواجده بأحد المحال بمنطقة المعادى.

وأوضحت: "بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 3 أطفال مقيمون بدائرة قسمى شرطة المعادي- دار السلام".

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الأطفال، وحضروا بصحبة والد أحدهم، وبمناقشتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ورفض المجنى عليه اتخاذ ثمة إجراء قانوني، وأبدى رغبته فى الصلح والتراضي مع المشكو فى حقهم لكونهم أطفالا، واعتذارهم وذويهم له.