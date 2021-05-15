جامعة عين شمس: تخصيص 2500 متر لإنشاء حديقة نباتية تخليدًا لشهداء كورونا من الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت جامعة عين شمس تنفيذ نصب تذكاري للشهداء بمستشفى العبور لتكريم وإحياء ذكرى شهداء جامعة عين شمس، من الجيش الأبيض الذين قضوا أثناء مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في بيان للجامعة اليوم السبت، بالتزام وتفاني جميع الفرق الطبية والأقسام على مستوى الأطباء والتمريض والعمالة الفنية، في آداء دورهم للتصدي للوباء العالمي، والذي ظهر بشكل واضح في المستشفى الميداني ومستشفى العبور ومستشفى المسنين وجميع مستشفيات جامعة عين شمس، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف الخاصة بمستشفيات الجامعة إلى جانب المستشفى الافتراضي.

وأشاد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، بجهود جميع الفريق الطبي منذ اللحظة الأولى لظهور الوباء في مصر حيث عمل الجميع بكل شجاعة والتزام.

كما أعلنت الجامعة تخصيص 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية بكلية الزراعة جامعة عين شمس لشهداء الجيش الأبيض، وتضم الحديقة 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة، حيث تم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدًا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية على أرواحهم الطاهرة، بالإضافة إلى جدارية تمثل شهداء الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل علاج مرضى جائحة كورونا.