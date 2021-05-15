شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تواصل التوعية بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء جهودها في التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتحذير منه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان، السبت، أنه يتم توعية المصلين في المساجد والتجمعات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامة، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركهما بالكحول، الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الصلوات والتواجد في أماكن جيدة التهوية.. كما يتم تقديم شرح عملى للمواطنين حول كيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وأشار الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إلى استمرار الحملات التوعوية على مستوى المحافظة لنشر الوعى الصحى لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد، والتحذير من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية وضرورة الالتزام بطرق الحماية خلال فترة العيد.. منوها إلى مشاركة مديرية الأوقاف في حملات التوعية لنشر الوعي بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في مختلف الصلوات والدروس الدينية.. كما تواصل فرق التثقيف والإعلام الصحى نشر الوعي في مختلف المناطق والتركيز على أماكن التجمعات والمناطق المزدحمة والأسواق.

من جانبه أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إلى أن الحملات مستمرة، والتذكير بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا حماية للأفراد وأسرهم وكافة المحيطين بهم لقضاء العيد في أمان.. حيث أن في الالتزام حياة.

وذكر أن العمل متواصل بمركز التطعيمات ضد فيروس كورونا في مستشفى العريش العام خلال عطلة عيد الفطر المبارك باستقبال المواطنين الراغبين بالتسجيل للحصول على التطعيم أو تلقيه ممن سجلوا أسماءهم وحان موعد تلقى التطعيم.