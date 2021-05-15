شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على تكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الفطر المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

وقال إن الإدارة الزراعية بمركز سنورس قامت بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة 2 حاله تعدي بالبناء على الأراضي الزراعيه الأولى في أبهيت الحجر التابعه للوحدة المحلية بترسا على مساحه قيراط الثانيه على مساحه قيراط، بزمام كفر فزارة التابعه للوحدة المحلية بترسا، وأضاف إلى قيام الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزاله التعديات على الأرض الزراعية بناحية قرية سيلا على مساحة قيراطين.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بتنفيذ إزاله حاله تعدى بناحيه جمعية نواره تابع مركزاطسا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق قامت بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الارض الزراعية بناحية جمعية منشاة قارون على مساحة ١٢سهم بمعرفة الجمعية الزراعية ومديرها رمضان هاشم والوحدة المحلية بقارون محمود برديسى والمهندس عثمان على مدير حماية الأراضي.