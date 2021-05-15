شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 شيش بمقهى في حملة لمتابعةتطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف مدير الإدارة، حملات صباحية مكثفة يومية؛ لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي حرصًا على الصحة العامة .

وأسفرت الحملة عن مصادرة 10 شيش بمقهي بمنطقة منشأة العمارى بحي المطار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر، أن مجلس مدينة الأقصر يطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس، مشددا على ضرورة تكثيف حملات المتابعة والتعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .