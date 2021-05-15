شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط مياه 700 ملى GR بقرية النجوع بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بلاغ اليوم عن وجود كسر بخط مياه رئيسي بقرية النجوع بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقل إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة صباح منصور نائب رئيس المركز وياسر عشاوي رئيس شركة مياه الشرب بإسنا وصالح غانم رئيس قرية النجوع، وعبدالباسط مدني رئيس الشبكة، وتلاحظ وجود كسر بخط مياه 700 ملى GR مغذي لقرية النجوع .

وعلى الفور تم غلق المحابس والسيطرة على الموقف والدفع بسيارة الشفط وقامت شركة مياه الشرب بالدفع بفرق الصيانة لسرعة انهاء اعمال الصيانة كما انه لا يوجد مناطق متأثرة بالفصل حيث يوجد خط بديل 1000 ملى GR مغذي للمنطقة.