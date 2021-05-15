تكثيف حملات تطبيق قرارات الحكومة ومواجهة الإشغالات ببني سويف

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا برؤساء المناطق، وفي حضور علاء الصغير نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك في اطار متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات والحالة والنظافة العامة وإجراءات التعامل مع مخالفات قرارات الحكومة والاشغالات المخالفة التي تعوق الحركة المرورية.

وفي بداية الاجتماع أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة فيما يتعلق بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، والإجراءات القانونية المتبعة للالتزام بوسائل الحماية الشخصية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجانب التشديد على العمل المتواصل لتحسين مستوى النظافة ومتابعة عمل المرافق الحيوية بالشكل المطلوب.

وشدد السكرتير العام على ضرورة التعامل السريع مع أية اشغالات بالشوارع والميادين، وذلك من خلال الاجراءات القانونية ورفعها أولا بأول، لاسيما وأنها السبب الرئيسى في تعطيل حركة السير والمرور والعشوائية بمناطق وشوارع حيوية.

ووجه السكرتير العام رؤساء المناطق بمواصلة المتابعات الصباحية والمسائية لضمان الالتزام بقرارات الحكومة، مع عدم السماح بأية اشغالات مخالفة خاصة اشغالات الطريق والرصيف التي تسبب بها بعض المقاهي في عدد من الشوارع، وكذا عدم السماح بالتجمعات والزحام في الاسواق والمنشأت الخدمية التة تقدم الخدمات الجماهيرية.

وكلف السكرتير العام رؤساء المناطق بعمل تقرير يومي عن الجهود المبذولة في قطاعات النظافة والاجراءات القانونية المنفذة حيال المخالفين، وكذا المعوقات التي تعوق منظومة العمل لسرعة تلافيها، مشددا على التواجد المستمر بالشارع وبأماكن تقديم الخدمات لتحقيق الانضباط وانتظام الخدمات بالشكل المطلوب