شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: انتظام العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا خلال عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام العمل بمراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك، لاستقبال كافة فئات المواطنين، من خلال 6 مراكز طبية تشمل مستشفى سمالوط النموذجي، مركز طبي القيس بمركز بني مزار، مركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، مركز طبي قلندول بمركز ملوي، مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا.

أكد محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تسعى لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال انتشار مراكز تطعيم اللقاح بجميع المحافظات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيراً إلى أنه تم تطعيم الكوادر الطبية بمستشفيات الصحة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إضافة 10 مراكز طبية أخرى بالمحافظة وجاري تجهيزهم لحصول المواطنين على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تيسيرا على المواطنين، ليصل إجمالي مراكز التطعيم إلى 16 مركز بالمحافظة، مضيفاً أن هناك فرق متحركة بنطاق الأماكن العامة والخدمية واماكن التجمعات العامة، ودور العبادة «المساجد _الكنائس» ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنين للتطعيم ضد فيرس كورونا المستجد.