شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 50 فرسة لا يقل ثمن الواحدة عن 500 ألف جنيه..انطلاق سباقات «مرماح الخيل» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر سباقات الخيول والمرماح من أشهر الطقوس التي يتميز بها أهالي الأقصر وخاصة مناطق قرى إسنا بجنوب المحافظة في الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث تشتهر عائلات الأقصر بتربية الخيول العربية والتباهي بها في السباقات المختلفة التي يتم تنظيمها على مدار العام والتي قلت نتيجة جائحة كورونا .

تصوير - رضوان ابو المجد

ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا انطلق في جبل المطاعنة في مركز إسنا بجنوب الأقصر، وبالتحديد على الطريق الصحراوي الغربي، سباق المرماح بمشاركة أكثر من 50 فرسة من الخيول التي تنتنمى لعدد من عائلات إسنا، حيث شاركت عائلة أبودياب وأبونخيلة في المضمار المخصص للسباق .

تصوير - رضوان ابو المجد

ويقول إسلام دياب أحد أبناء قرية المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر، إن المئات من المتميزين في ركوب الخيول من مختلف قرى المركز تواجدوا في مقر المرماح منذ الصباح الباكر والانخراط في السباق، حيث يتسابق زوج من الفرسان على خيولهم في دور واحد لمسافة 300 متر ويحصل الفائز على شهادة تقدير وسط تصفيق من الحضور والغناء للخيل الفائزة لها ولعائلتها التي تقوم بتربيتها .

تصوير - رضوان ابو المجد

وأضاف أن المرماح يتضمن عدد من الخيول العربية الأصيلة والتي تزيد أسعارها على 500 ألف جنيه، موضحاً ان هناك عدد من العائلات لم تشارك في هدا السباق خوفا من التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

تصوير - رضوان ابو المجد

فيما يرى الدكتور حمدى سعد، الباحث في التاريخ، أن سباقات الخيول تعد من أحد المميزات للمجتمع الصعيدى منذ مئات السنين، موضحاً ان محافظة الأقصر تتضمن أكثر من منطقة للمرماح في إسنا والعشي والكرنك، ويتبارى ويتسابق الأهالي قبل جائحة كورونا بخيولهم في المناسبات الدينية ومنها دورة المولد النبوي ودورة سيدي أبوالحجاج الاقصرى في منتصف شهر شعبان، بجانب دورة قدوم شهر رمضان والاحتفال بالعيد.

تصوير - رضوان ابو المجد

وأشار إلى أن كثير من عائلات الأقصر ينظموا سباقات الخيول وخاصة في عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، وهي عادة سنوية لم تستطع كورونا على إيقافها في إسنا، وهي من الأمور التي تتسابق عليها عائلات مركز إسنا والتي تتسابق في تربية الخيول العربية والمشاركة بها في سباقات الخيول التي تتم في مختلف شهور السنة، موضحاً أن هده السباقات من أشهر الطقوس التي يمارسها أهل جنوب الاقصر في الاحتفال بالأعياد .