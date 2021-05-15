شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 62 رحلة دولية وداخلية لنقل 5330 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 62 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5330 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن من المقرر أن تنظم الشركة 62 رحلة جوية بمعدل 36 رحلة دولية، و20 رحلة داخلية، و 3 رحلات شحن جوي، وذلك لنقل 5559 راكبا وسط إلتزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعياً خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.