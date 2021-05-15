شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة ستصل 20% بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن إجمالى نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء ستصل بنهاية العام الجارى إلى 20% ، كاشفا أن هذه النسبة كان مخطط الوصول لها بحلول عام 2022 وفقا لخطة الوزارة للتوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أنه من الممكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ فى عام 2035 ، وفقا لخطة الوزارة التى تنفذها لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية.

وقال شاكر، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار فى مشاريع القطاع، ونجح القطاع فى الحصول على عروض بسعر تنافسى أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالى 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.