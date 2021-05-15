شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحر الأحمر: استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا خلال أيام عيد الفطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، استمرار فعاليات تلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين طوال أيام عيد الفطر، وذلك من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ٩ مساء، بمركز تطعيم المواطنين بوحدة الأحياء ومركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بشكل متصل ومستمر، وذلك على مدار الساعة.

ودعا وكيل وزارة الصحة، جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح على الرابط التالي

www.egcovac.mohp.gov.eg

صحة البحرالأحمر استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال ايام عيد الفطر المبارك من الساعة ٩ صباحا إلى ٩ مساء

صحة البحرالأحمر استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال ايام عيد الفطر المبارك من الساعة ٩ صباحا إلى ٩ مساء

صحة البحرالأحمر استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال ايام عيد الفطر المبارك من الساعة ٩ صباحا إلى ٩ مساء

صحة البحرالأحمر استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال ايام عيد الفطر المبارك من الساعة ٩ صباحا إلى ٩ مساء

صحة البحرالأحمر استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال ايام عيد الفطر المبارك من الساعة ٩ صباحا إلى ٩ مساء