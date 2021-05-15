شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحيي صمود الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر الأزهر العالم أجمع، اليوم السبت، بأخد أسوأ الذكريات في التاريخ الإنساني؛ ذكرى النكبة على فلسطين الغالية، مؤكدا أن الذكرى تأتي هذا العام متزامنة مع نضال الشعب الفلسطيني كما عهدناه مواجهًا ببسالة، باذلاً الغالي والنفيس لنيل كرامته وصدّ إرهاب عدو محتل همجي، لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل؛ إذ يمارس هذا العدو منذ وطئت أقدامه أرض دولة فلسطين الطاهرة أسوأ أنواع الاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد الازهر الشريف أن الشعب الفلسطيني منذ هذه اللحظة وهو يواجه ويصدّ هذا العدوان ويقدّم التضحيات تلو الأخرى دفاعًا عن أرضه وكرامته، وما يحدث الآن يبرهن على أن العدو المحتل بكل ما صنع وما اتخذ من أساليب عنصرية على مدار عقود لم يستطع أن يفرّق بين أبناء الشعب الفلسطيني الباسل؛ إذ عند أول نداء ضد القمع والبطش الصهيوني تداعى الجميع في كل مكان ليقفوا صفًا كالبنيان المرصوص في وجه العدوان والطغيان.

ووجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف؛ تحية إجلال وتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني المناضل والمظلوم، مؤكدا أن النصر بإذن الله محتوم ومؤكد على العدو المحتل، وأن فلسطين عربية، والمحتل الغاصب إلى زوال.