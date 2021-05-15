شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 98 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة واصلت تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية والمحال التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، ضمن اجراءات المحافظة المشددة خلال عيد الفطر المبارك.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الاغذية قامت بالمرور على 340 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 98 مخالفة لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، كما تم ضبط 8 منشأت غذائية بها نقص في الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه بجانب الحملات تم إعدام 791 كيلو جرام أغذية مختلفة، و1000 لتر البان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 238 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مشيراً إلى أنه تم ضبط 40 كيلو أسماك مملحه و1200 لتر خل و1000 لتر مياه وألبان معبأة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ضبط كميات من الأسماك المملحة بالمنيا