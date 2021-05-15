شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء كفر الشيخ» تعلن إرسال أطقم طبية للمشاركة في علاج مصابي غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء كفر الشيخ، على صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضي غزة.

وقال الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفرالشيخ، إنه من منطلق دور النقابة الفرعية بكفر الشيخ، في دعم ومؤازرة أهالينا في غزة، فقد قررت النقابة إرسال مجموعة من أطباء المحافظة في التخصصات المختلفة للمشاركة مع إخوانهم أطباء شمال سيناء في علاج مصابي العدوان الإسرائيلي الغاشم، واختتم تغريدته على صفحة النقابة (عاشت مصر وعاش رجالها الأبطال وعاشوا دوما نصيرا ومؤيدا ومؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق).

المزيد «نقيب أطباء كفر الشيخ» ينعى الشهيد الدكتور فوزي حامد ضحية «كورونا»

«أطباء الغربية» تنعى عضو مجلس نقابة كفر الشيخ المتوفى بـ«كورونا»