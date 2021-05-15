شكرا لقرائتكم خبر عن بتكليف من السيسي .. نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشهداء القطاع الطبي، وذلك لتضحيات أبطال الجيش الأبيض، الذين يمثلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ويعملون ليلًا ونهارًا، ويؤدون دورهم بكل تفانٍ وإخلاص، ويضحون بأرواحهم فداء لملايين المصريين.

ونقل المتيني رسالة شكر وتقدير من الرئيس لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، أكد خلالها «أن كافة الشهداء الأبطال سيظلون في عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها».

وأعرب المتيني عن خالص مواساة وتقدير أسرة الجامعة للأطباء الذين ضربوا بتضحياتهم أروع الأمثلة بالنبل والاخلاص أثناء القيام بدورهم في علاج المصابين بفيروس كوفيد ١٩، ولم يبخلوا بأنفسهم أو بعلمهم في سبيل علاج المرضي.

وأكد المتيني أنه سيتم عمل نصب تذكاري للشهداء بمستشفى العبور لتكريم ذكراهم عرفانا بجميل شهداء الجيش الأبيض، معربا عن تقديره بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجتمع الجامعى للدور الذي قام به شهداء الواجب، حيث كانوا خط الدفاع الأول في معركة ضد عدو مجهول ليس لدينا دراسات أو معلومات كافية لمواجهته.

كما أشاد الدكتور أشرف عمر، بجهود جميع الفريق الطبى منذ اللحظة الأولى لظهور الوباء في مصر، حيث عمل الجميع بكل شجاعة والتزام.

جدير بالذكر أنه تم تخصصيص 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية بكلية الزراعة جامعة عين شمس لشهداء الجيش الأبيض، وتضم الحديقة 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: «المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت»، حيث تم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية على أرواحهم الطاهرة، بالاضافة إلى جدارية تمثل شهداء الاطباء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل علاج مرضى جائحة كوفيد ١٩.