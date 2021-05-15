شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. تحرير 200 محضر وغلق محال ومنشآت تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة أماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية، ومواقف السيارات، والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021، واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التابعة له، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية، والذي بدأ تطبيقه «منذ 3 يناير الماضي»،والغلق الكامل لدور المناسبات،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريرالذي يشرف على إعداده السكرتير العام اللواء جمال مسعود، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم اليوم تحرير209 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع 120 شخص بمركز ومدينة بني سويف، و12 بمركز ناصر، و15 بالواسطى و5 بمركز ببا، و35 بالفشن، و12 باهناسيا، و10 بسمسطا، فيما تم غلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.