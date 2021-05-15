شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سلع وبضائع وأسمدة بـ6.8 مليار جنيه في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، برئاسة حسام حمزة، عن مشمول ١٠ آلاف و٨٨٦ شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان، بقيمة 6.8 مليار جنيه.

وتلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرا رسميا من الإدارة الذي أوضح أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت مليارًا و٥٧٩ مليونًا و٨٩٠ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات ٥ مليارات و٢٤٦ مليونًا و٦٩٠ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٨ آلاف و٢٣٤ بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٣ ملايين و٦١٨ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل الماضي بلغ نحو ٦ مليارات و٨٣٥ مليونًا و١٢٠ ألف جنيه.