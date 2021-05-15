شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من بنك التنمية الأفريقي.. «البحث العلمي» تطلق أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن اطلاق «مسابقة تنمية وتطوير للشركات الناشئة» ضمن أنشطة مشروع تنمية وتطوير: تنمية ريادة الأعمال في مصر والممول من خلال منحة صندوق ائتمان المانحين متعدد البلدان وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية والذي يمر بمرحلة انتقالية من خلال بنك التنمية الافريقي.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن مسابقة الشركات الناشئة تعد الأكبر من نوعها في مصر حيث يبلغ إجمالى تمويلها 981000 يورو وتهدف إلى اختيار أفضل الشركات الناشئة في مجالات البيئة النظيفة والخضراء، الأعمال الزراعية، الحرف اليدوية، الفنون، التعليم، الصحة، منصات الكترونية، تتيح المسابقة للشركات الفائزة الفرصة للنجاح وتسريع النمو من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 51000 يورو لكل شركة.

وأضاف أن الأكاديمية تمول العديد من البرامج التي تدعم ريادة الأعمال وتقديم خدمات مالية وفنية للشركات الناشئة القائمة على أفكار مبتكرة تقدم حلول لتحديات تواجه المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد مثل نوادي ريادة الأعمال، الحاضنات التكنولوجية انطلاق، مسرع الاعمال 101 حيث بلغت اعداد الشركات الناشئة التي تم احتضانها نحو 200 شركة حقق بعضها نمو في الإيرادات تخطى نسبة 500%.

من جانبها أشارت شيماء هلال المدير التنفيذى لبرنامج التنمية والتطوير، أن الطلبات تقبل عبر البريد الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، اعتبارا من 15-5-2021 وحتى 29-5-2021 وسيتم تحكيم الطلبات من خلال المرحلة الأولى لتأهيل نحو 50 فريق مما ينطبق عليهم الشروط للمرحلة النهائية والتي يقدم خلالها الشركات المتنافسة عروض تقديمية أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين لاختيار افضل ال 16 شركة التي ستفوز بالمنحة.