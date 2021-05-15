نائب محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على المتابعة المستمرة لجميع القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر المبارك بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مستمرة لمنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ.

في هذا الصدد؛ أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، جولة تفقدية على طول الكورنيش لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة، كما تفقدت الشواطئ بنطاق حى الجمرك ومنطقة أبوالعباس للتأكد من مدي التزام المواطنين، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك.

وأكدت عازر أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية. وأضافت أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

بدوره قال اللواء جمال رشاد أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية تم انتشار جميع مفتشي ومراقبى الإدارة المركزية وإدارات شواطئ الأحياء على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها ٦٦ شاطئ من ابوقير شرقا حتي سيدي كرير غربا لأحكام السيطرة وإخلاء الشواطئ من المواطنين.

وأضاف أن هناك وعي جيد والتزام من قبل المواطنين بالقرارات وعدم النزول إلى الشواطئ، وتم التعامل الفورى مع أية تجمعات حاولت النزول إلى البحر أو الشواطىء والتأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار جائحة كورونا.

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد الشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر .. و"رشاد": مراقبين بـ66 شاطئاً (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد الشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر .. و"رشاد": مراقبين بـ66 شاطئاً (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد الشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر .. و"رشاد": مراقبين بـ66 شاطئاً (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد الشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر .. و"رشاد": مراقبين بـ66 شاطئاً (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد الشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر .. و"رشاد": مراقبين بـ66 شاطئاً (صور)