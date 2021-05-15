شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بالقاهرة: الولايات المتحدة ستدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكى أن الولايات المتحدة ستدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية على لقاحات فيروس كورونا حتى يمكن للمصنعين في جميع أنحاء العالم إنتاجها.
ونقلت السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم السبت عن الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قولها إن "تلك أزمة صحية عالمية، والظروف غير العادية لجائحة كورونا تدعو إلى اتخاذ تدابير استثنائية".