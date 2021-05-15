شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بالقاهرة: الولايات المتحدة ستدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكى أن الولايات المتحدة ستدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية على لقاحات فيروس كورونا حتى يمكن للمصنعين في جميع أنحاء العالم إنتاجها.