شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تخصص 4 مراكز بمنشآتها فى الأقصر لتطعيم المواطنين ضد كورونا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تخصيص 4 مراكز تابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، لتطعيم مواطنى المحافظة بـ" لقاح كورونا".

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتخفيف العبء على المواطنين بالمحافظة، وتيسيرًا على المواطنين فى تلقى اللقاح من أحد المراكز المخصصة لذلك والمنتشرة فى كافة أرجاء محافظة الأقصر.

وأشار بيان الهيئة، اليوم، أن المنشآت الصحية التى خصصتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تشمل عدة مستشفيات تخدم مركز ومدينة إسنا وأهالى مركز ومدينة أرمنت، وأهالى الطود، إضافة إلى مركز طبى القرنة لخدمة أهالى منطقة القرنة بمحافظة الأقصر.

وأضاف بيان الهيئة، أن فاعلية اللقاح تتخطى الـ 86% وتحمى من الدخول فى مضاعفات حرجة بنسبة 100% ، فيما دعا البيان المواطنين وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة ، إلى تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الصحة لحجز اللقاح، والحصول على اللقاح فى أقرب وقت، مؤكدًا على أن اللقاح آمن وفعال .

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن هناك إقبال كبير على تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، خاصة بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة لتلقى اللقاح من داخل مستشفيات ومراكز هيئة الرعاية الصحية، وذلك خلال اليوم الأول من تخصيص هذه المراكز الأربعة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه خلال اليوم الأول من تخصيص المنشآت الطبية التابعة لفرع الهيئة بالأقصر تم تطعيم 91 مواطن بلقاح كورونا، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير لعدد من الأجانب والمقيمين على أرض محافظة الأقصر من مختلف الجنسيات ممن تقدموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الصحة، وبالفعل حصلوا على لقاح فيروس كورونا داخل المنشآت الطبية الأربع اللذين خصصتهم الهيئة بمحافظة الأقصر لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.