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المئات يتظاهرون فى ألمانيا تضامنا مع فلسطين مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - خرج المئات فى ألمانيا للتظاهر تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، مطالبين بفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، وتفرق المتظاهرين فى العديد من الأماكن فى ألمانيا، وتم اعتقال عدد منهم لمنع تواجدهم، ومخالفتهم الإجراءات الاحترازية لوباء .

  

كما ازدحمت ساحة هيرمانبلاتز، بنحو 1000 شخص، رافعين الأعلام الفلسطينية، وطالب المتظاهرون بـ "الحرية لفلسطين" ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية .  

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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