شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يتظاهرون فى ألمانيا تضامنا مع فلسطين مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج المئات فى ألمانيا للتظاهر تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، مطالبين بفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، وتفرق المتظاهرين فى العديد من الأماكن فى ألمانيا، وتم اعتقال عدد منهم لمنع تواجدهم، ومخالفتهم الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

كما ازدحمت ساحة هيرمانبلاتز، بنحو 1000 شخص، رافعين الأعلام الفلسطينية، وطالب المتظاهرون بـ "الحرية لفلسطين" ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية .