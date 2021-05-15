شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع سعد الحريرى جهود مصر لإنهاء المواجهات بالأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية، سامح شكري اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم.

وتناول الوزير شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.