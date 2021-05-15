وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الجامعات الأهلية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة أ ش أ:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول الجامعات الأهلية الدولية الجديدة في مصر.

وأشار التقرير إلى إنشاء أربع جامعات أهلية حتى الآن وهى:جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة، وتضم، فرع مدينة الطور، ويضم كليات: (الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، الطب، التمريض، طب الأسنان)، وفرع مدينة رأس سدر، ويضم كليات: (علوم المجتمع، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، الطب البيطري، العلوم، الصيدلة)، وفرع مدينة شرم الشيخ، ويضم كليات: (الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).

وتقدم الجامعة ٥٦ برنامجًا أكاديميًا فى ١٧ مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية:(الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية).

كما يشمل كل مجال أكاديمي العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان.

وأوضح التقرير أن جامعة الجلالة، تضم كليات: (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم).

كما تشتمل الجامعة على عدد من المجالات والبرامج وهى:مجال العلوم الهندسية: ويضم برامج (هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الطاقة وإدارة الطاقة، الهندسية الصناعية والنظم، هندسة المواد والتصنيع، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية)، وفي مجال العلوم الإدارية يضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، المحاسبة والتمويل، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الأعمال).

وأشار التقرير إلى أن مجال الفنون والتصميم يضم برامج (العمارة الداخلية، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الموضة والمنسوجات)، ومجال الإنتاج الإعلامى يضم برامج (الإنتاج الإعلانى، الإنتاج التليفزيوني)، ومجال علوم الحاسب ويضم برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب)، ومجال العلوم الأساسية ويضم برامج (علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، جيولوحيا البترول والتعدين، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية).

بينما يضم مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برامج (تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا البصريات، تقنيات العلاج النفسي، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، التأهيل الوظيفي)، ومجال هندسة الحاسب: ويضم برامج (هندسة الحاسب، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويضم برامج (اللغة الإنجليزية التطبيقية، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار الترجمة"، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار التدريس"، علم النفس وعلم الاجتماع، الجيومعلوماتية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علم المكتبات والمعلومات والأرشيف).

وأشار التقرير الذى استعرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن جامعة الجلالة تضم في مجال الطب برنامج الطب والجراحة، وفي مجال علوم الصيدلة، يضم برنامج دكتور الصيدلة، ومجال طب الأسنان: ويضم برنامج طب الأسنان، وفي مجال العلاج الطبيعى يضم برنامج العلاج الطبيعى، ومجال علوم التمريض ويضم برنامج علوم التمريض.

ونوه التقرير إلى أن جمعة العلمين الدولية، تضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض).

وتضم الجامعة برامج الهندسة (الطاقة، إدارة الانشاءات، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي)، وبرامج علوم وهندسة الحاسبات (تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، تصميم الألعاب، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة).

كذلك برامج السياحة (إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفية والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء).

بينما تضم جامعة المنصورة الجديدة، كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

وتضم الجامعة برامج: مجال الأعمال يضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعى).

ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعى)، ومجال الطب (الطب وبرنامج الجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الخاصة والأهلية قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، كما أن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وكذا دورها في توجيه الاستثمارات الخاصة بمجال التعليم العالي، في الوقت الذي حققت بعضها تقدمًا ملحوظًا في مجالي التعليم والبحث العلمي وكذلك التصنيفات العالمية.

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب؛ حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.