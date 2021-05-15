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مصدر بـ"التعليم": حسم موقف طلاب الثانوية الراسبين عقب إجازة العيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيحدد مصير آلية امتحان الطلاب الراسبين والمؤجلين لامتحانات الثانوية العامة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن تحديد آلية أداء الامتحان للطلاب الراسبين في الثانوية العامة، لم يتم حسمها سواء أكانت ورقيا أو إلكترونيا.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار عدة قرارات تتعلق بالثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر، من بينها إعلان جدول الثانوية العامة، وأرقام الجلوس للطلاب.

ومن المقرر، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان تجريبي ثانٍ، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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