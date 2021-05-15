اليوم.. مصر للطيران تسيّر 68 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 68 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 47 رحلة دولية، و18 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي، لنقل 7 آلاف راكب، وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

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