في 24 ساعة.. 1200 طبيب مصري طلبوا السفر لغزة لعلاج المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن 1200 طبيب سجلوا بياناتهم على موقع النقابة؛ للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة، منذ مساء أمس وحتى الآن.

وأوضح "عبدالحي" في بيان اليوم السبت، إنه سيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء الذين أبدوا رغبتهم في التطوع بالسفر إلى غزة، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر.

وأشار إلى التواصل مع الدكتور عبد اللطيف الحاج مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية في غزة للاستفسار عن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينين جراء الهجوم الوحشي لدولة الاحتلال عليهم طوال الأسبوع الماضي وحتى الآن.

وأوضح "عبدالحي" أن "الحاج" أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجارى تجهيزها والتى سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى لجنة مصر العطاء التى تستقبل تبرعات المواطنين من الآن حيث تم فتح باب التبرع فى مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

وأعلن التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال الشحنة الى غزة.

وتابع الأمين العام، أن أيضا هناك احتياج لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة حتى الآن.

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