استغاثة كاذبة.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للاختطاف.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بأنه أثناء قيامه بالتصفح على موقع "فيس بوك" تلاحظ له منشور بإسم إحدى الفتيات عبارة عن "صورة ورقة نقدية فئة العشرون جنيهاً مدون عليها بالحبر الأزرق- أنا مخطوفة عند ناس بتاجر في الأعضاء البشرية" بإحدى الشقق السكنية بعقار كائن بدائرة قسم شرطة شبرا لدى إحدى السيدات.

بالانتقال للشقة السكنية المشار إليها تم التقابل مع قاطنيها أحد الأشخاص، وزوجته، وتبين سلبية البلاغ، وبسؤالهما اتهما سالف الذكر بالتشهير بهما.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمة بنشر تلك الصورة وتبين أنها (طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة ونشر الصورة المشار إليها على حسابها الشخصي، عقب العثور عليها بأحد المواقع بقصد نشر الاستغاثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.