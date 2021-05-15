شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ملاهي وفض سرادقات عزاء وأفراح لمجابهة كورونا في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن من حملاتها المكبرة خلال أيام عيد الفطر لفض الموالد والملاهى، وسرادقات العزاء والأفراح، والتأكد من توقيتات الغلق المقررة للمحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

من جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوحماد، بغلق وتشميع 6 ملاهى وألعاب أطفال، كما الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم، بإزالة ملاهى بمدخل المدينة فضلاً عن فض مولد «أبوشبانة» بالوحدة المحلية بالعصايد للمرة الثانية، وتفرقة الباعة والمواطنين ورفع الإشغالات وإخلاء المنطقة تماماً، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاة أصحاب الملاهى.

وتطبيقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الإلتزام بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية بفض سرادقات الأفراح والعزاء لمجابهه الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق بفض فرح بأحد القاعات المفتوحة لاختراقه قرار الحظر واستمراره بعد الساعة التاسعة مساءاً، وكذلك قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بفض سرادقين أفراح بعزبة هيلانة وقرية فرغلى بالوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسى وتفريق الأهالى ،كما تم فض سرادق عزاء بقرية الطيبة بمعرفة الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق.

ولمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وغلق المحال التجارية في مواعيدها، ورفع الإشغالات التي تعوق حركة السير، شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ديرب نجم وبلبيس وههيا والزقازيق، حملات مكثفة أسفرت عن تحرير محاضر لعدد ١٢ محل تجارى بمدينة ديرب نجم لعدم إلتزامهم بمواعيد الغلق ،كما أسفرت الحملة بمركز بلبيس عن رفع ٤٩ حالة إشغال مخالف، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق، وإزالة 31 لافتة مخالفة، وتحرير 3 محاضر لتقديم الشيشة، ومصادرة 31 شيشة تواجدت بكافية مخالف وتغريم 7 مواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وكذلك تم تغريم 20 مواطن بمركز ههيا لعدم إرتداء الكمامة الواقية، كما تم مصادرة عدد 8 شيشة وغلق وتحرير محضر لمقهى مخالف لميعاد الغلق بمدينة أبوكبير، بالإضافة لقيام الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بغلق أحد المطاعم بشارع طلعت حرب لمخالفته تطبيق الإجراءات الإحترازية واختراقه لميعاد الغلق.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم التواجد داخل تجمعات عزاء أو أفراح، أو موالد وملاهى والإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية، وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للموجة الثالثة لفيروس كورونا للحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الجميع.