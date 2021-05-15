شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بناء بمركزي بني مزار وسمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، في المنيا، إزالة 7 مخالفات تعدي بالبناء بينهم 6 مخالفات تعدي على الرقعة الزراعية بقرية متوشلح، لمساحة 4 قراريط، ومخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص جنوب المدرسة الثانوية العامة على الطراد بمدينة بني مزار، خلال اجازة عيد الفطر المبارك . تحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، شمال المنيا، إزالة 6 مخالفات تعدي البناء على الرقعة الزراعية، بينهم 3 مخالفات بقرية التوفيقية، وحالتين تعدي بعزبة الخولي، وحالة تعدي بدلقام. خلال أجازة عيد الفطر المبارك . تحررت محاضر بالمخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العامة ..