شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس: فلسطين امتحان يومي للضمير العالمي وأطالب الأحرار بنصرتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران عطا الله حنا مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إن القضية الفلسطينية هي امتحان يومي للضمير العالمي، مطالبا كافة الأحرار في عالمنا بأن يلتفتوا إلى فلسطين وقضيتها العادلة وأن ينصروا شعبها المظلوم والمنكوب.

ووجه «حنا»، الشكر إلى العرب الذين يقفون عند الحدود الأردنية واللبنانية والسورية، مطلقين صرختهم وندائهم بأنهم مع فلسطين ونحن بدورنا نثمن هذه الوقفة ونحيي هؤلاء الأبطال الذين يعبرون عن وقوفهم إلى جانب فلسطين وعاصمتها القدس وحتى ان كان تواجدهم بالقرب من الحدود.

وأضاف: «الفلسطينيون أوفياء لكل من يدافع عن قضيتهم هذه القضية التي الدفاع عنها هو انحياز للحق والعدالة وتأكيد على القيم الاخلاقية والانسانية التي يجب ان ينادي بها وأن يتمسك بها كل إنسان عاقل في هذا العالم».

وقال في بيان رسمي، اليوم السبت، إن الفلسطينيين باقون وهذه حقيقة لم ينجح أحد في إخفائها فمنذ وعد بلفور مرورا بالنكبة والنكسة وحتى وعد ترامب وحتى هذه الساعة والفلسطينيون يتعرضون للمؤامرات ومحاولات تصفية قضيتهم ولكن وبالرغم من كل ذلك فهم يتشبثون بحقوقهم وانتمائهم لهذه الأرض المقدسة.

وتابع: «لن تتمكن أية قوة عاتية من شطب وجود الفلسطينيين الفلسطينيون موجودون شاء البعض أم أبوا وقضيتهم موجودة وهي قضية حق وعدالة والقدس هي عاصمتنا وحاضنة أهم مقدساتنا وهي المدينة التي نسكن فيها بأجسادنا ولكنها ساكنة فينا كما هي ساكنة في قلب كل انسان حر من أبناء أمتنا وعالمنا».