شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: توريد 62 ألف و 640 طن حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مواقع استلام محصول القمح لموسم 2021 من المزارعين، استئناف عملها مرة أخرى، اليوم السبت، بعد توقفها خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وصل حتى الآن إلى 62 ألف و640 طن، مؤكداً على هناك حزمة كبيرة من التسهيلات تقدمها الجهات المختصة بمديرتى الزراعة والتموين وأيضاً المطاحن أثناء الاستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل ولاسيما في ظل أن أسوان تعتبر أول محافظة على مستوى الجمهورية في إطلاق موسم حصاد القمح وذلك نظراً لإرتفاع درجات الحرارة حيث مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد.

وأشار إلى أن الكميات المستهدف توريدها موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، في حين سيكون هناك تخزين إحتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن، لافتاً إلى قيام اللجان المختصة باستلام الأقماح الموردة بالتأكد الكامل من جودتها، مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.