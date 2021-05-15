شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد القبيصى، الاستعدادات النهائية لتجهيز اللجان الامتحانية لأداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2021، بكافة الإدارات والأنماط التعليمية (عام ولغات ورياضى ودمج ومنازل، بجانب المهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى امتحانات شهادة إتمام التلمذة الصناعية للتربية الفكرية).

كان محافظ أسوان اعتمد في وقت سابق التوقيتات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتى ستنطق في الفترة من 1 يونيو القادم وحتي 8 يونيو وذلك داخل 293 لجنة إمتحانية بإجمالى 25 ألف و594 طالب وطالبة موزعين بالإدرات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة القيام بتنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم لكافة اللجان الامتحانية قبل إنطلاق امتحانات نهاية العام على أن تستمر أعمال التعقيم أيضاً عقب خروج الطلاب من اللجان للحد بالشكل المطلوب من إنتشار فيرس كورونا المستجد، موجهاً بأن يتوازى مع ذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان، فضلاً عن الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وهو الذي يتوازى مع توفير كافة وسائل التهوية والمبردات لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم في سهولة ويسر.