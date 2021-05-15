شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب فتيات المنيا للتوعية بالصحة الإنجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، تدريبا لإعداد 43 سيدة وفتاة للعمل مشرفات ومرشدات ضمن مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قالت مارية نعيم رئيس مجلس إدارة جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا، إن المشروع يهدف إلى تشغيل وتوفير فرص عمل للفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية للمرأة المصرية مما يعود بالإيجاب على الفتيات العاملات بالمشروع كذلك المساهمة في الارتقاء بصحة الأم والطفل في المجتمعات المستهدفة.

وأضافت أن الفتيات التي تم تدريبهن من أبناء قرى قلندول والمحرص بمركز ملوى وشمل التدريب خمسة محاور رئيسية هي الدليل التشغيلي للرائدة الريفية، الصحة الانجابية، رعاية الطفل حديثي الولادة، الأمراض المعدية، وأسس التغذية السليمة.

وأوضحت أنه خلال الفترة الماضية تم عمل زيارات وحصر لعدد ٧٨٠٠ أسرة بقري قلندول والمحرص وتوابعهم المستهدف تنفيذ المشروع معهم لمدة ١٦ شهر وذلك للوقوف على حجم التزام الأسر بأسس العناية بالصحة الانجابية وتحديد خطة العمل التي ستبدأ خلال الأسبوع القادم.

هذا وقد شهد التدريب الذي نفذ بالمركز الطبي الغربي لمدة ٥ ايام مع اتباع الاجراءات الاحترازية توزيع الشهادات على المشرفات والمرشدات المشاركات في المشروع.

تدريب فتيات المنيا للتوعية بأسس العناية بالصحة الإنجابية