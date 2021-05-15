شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية مفاجئة لمنع التلاعب في تعريفة الركوب بمدينة قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، اليوم السبت، حملة تفتيشية مفاجئة لمتابعة تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمجمع المواقف بمدينة قنا، تزامناً مع إحتفالات عيد الفطر المبارك، وزيادة عدد الركاب، واستغلال بعض السائقين.

وضمت الحملة كلا من محمود صدقي مدير إدارة المواقف، ومبارك عبدالعاطي ممثل الشؤون القانونية، وعلاء محمد مدير إدارة اللازمات بالوحدة، وناجح عطا، وكيل إدارة المواقف، وأنور زين حلقان، بإدارة المواقف بقنا.

وأوضح رئيس المدينة، أن هناك تعليمات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمتابعة الأوضاع بالمواقف، وثبات تعريفة الركوب وعدم وجود زيادة عليها، وتوقيع العقوبات القانونية على أي مخالف للتعريفة التي قد أصدرها ديوان عام المحافظة.

وجرى تكليف محمود صدقي، مدير إدارة المواقف برئاسة مركز ومدينة قنا، بمتابعة ثبات أجرة الركوب بكافة مواقف مدينة قنا.

متابعة تعريفة الركوب فى ثالث ايام عيد الفطر بقنا

متابعة تعريفة الركوب فى ثالث ايام عيد الفطر بقنا