شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو "الجنائية الدولية" بتحقيق العدالة حول المجازر بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، لقطاع غزة وكافة مخططات وإجراءات التطهير العرقى التى تمارسها سلطات الاحتلال، خاصة فى مدينة القدس وأحيائها.

وحملت الجامعة العربية، فى بيان لها بمناسبة الذكرى الـ73 للنكبة، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الممارسات العدوانية والتصعيد الخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية، وتطالب المجتمع الدولى والرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية ومجلس الأمن الدولى بتحمل مسئوليته والتدخل الفورى والحاسم لإنهاء هذه المأساة التى بدأت منذ عام 1948.

وأضافت الجامعة العربية أن الشعب الفلسطينى مازال يعيش تبعات النكبة منذ 1948 وحتى الآن، وما ترتب عليها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة، حيث تعرض خلالها لجريمة تطهير عرقى كاملة الأركان.

وطالبت الجامعة المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها عبر الإسراع فى تحقيقاتها وتقديم كافة المسئولين الإسرائيليين عن هذه المجازر والجرائم التى ترقى لدرجة جرائم الحرب، والجريمة ضد الإنسانية إلى المحاكمة، وإنفاذ القانون الدولى، وتحقيق العدالة الغائبة منذ عقود لردع سلطات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب