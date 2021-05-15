شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 253 رحلة لنقل 27 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي، علي مدار اليوم السبت، مغادرة ووصول 27 ألف راكب علي متن 253 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 130 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 ألف راكب، ومغادرة 123 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 12 ألف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وكثفت سلطات القاهرة الدولي، جهودها الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا تزامناً مع زيادة الحركة الجوية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلي أعمال الكشف الطبي بصفة دورية علي جميع العاملين وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات والركاب على متن الرحلات الجوية.