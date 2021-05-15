شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فرق تواصل مجتمعى فى 6 محافظات للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق فرق التواصل المجتمعى بالوزارة، فى 6 محافظات على مستوى الجمهورية، اليوم وغدا، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين، فى إطار حرص الوزارة على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، بما يساهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعى صباح اليوم بمحافظات (القاهرة، إسكندرية، الفيوم) لتكثيف حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا المستجد للمواطنين، لافتًا إلى أنه من المقرر انطلاق الفريق غدًا الأحد ب (مدينة رأس البر بمحافظة مياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظتى الجيزة وبورسعيد)، حيث تعد تلك المحافظات من أكثر الأماكن التى تشهد تجمعات عائلية من قبل المواطنين فى الأعياد والمناسبات الدينية.

وأضاف "مجاهد" أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظات، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملى للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وتابع "مجاهد" أن الفرق تقوم بـ حث المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأى أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة والسكان وضرورة المشاركة والاستفادة منها مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، مضيفًا أن الفريق يقوم بتوزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (الكمامات، الكحول).

وأشار "مجاهد" إلى أن التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات فيروس كورونا لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقى الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

ولفت "مجاهد" إلى أن الفرق الطبية بمبادرات "100 مليون صحة" تقوم بالتعاون مع فرق التواصل المجتمعى فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وخاصة بمبادرة "رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، وصرف العلاج للمرضى بالمجان من خلال العيادات المتنقلة، كما يتم المرور على المرضى بالعزل المنزلى بالتعاون مع الفرق الطبية ب "مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلي"، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوزيع حقائب أدوية بروتوكولات العلاج لهم بالمجان، وكذلك تقديم التوعية لهم بالأساليب الصحية خلال فترة العزل المنزلي، وتوجيه الحالات التى تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات لتلقى الخدمة الطبية اللازمة حرصًا على صحتهم.

وذكر "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أهمية دور فريق التواصل المجتمعى فى التواصل الفعال مع المواطنين ميدانيًا بما يساهم فى رفع الوعى الصحى للمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وخفض معدل الإصابات، مؤكدة على ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال فرق التواصل المجتمعى بالوزارة وذلك بقوى بشرية للفريق حوالى 5 آلاف مثقف صحي، و14 ألفًا من الرائدات الريفيات موزعين بجميع محافظات الجمهورية.

وناشد"مجاهد" المواطنين مجددًا فى حال أى ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أوالاتصال بالخط الساخن (105) لتلقى الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلى لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).