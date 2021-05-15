شكرا لقرائتكم خبر عن انتحر شنقًا في عشة الفراخ.. لحرمانه من مشاهدة طفليه مع طليقته في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم صاحب استوديو تصوير بإحدى قرى مركز بيلا على الانتحار شنقا لحرمانه من مشاهدة طفليه الموجودين مع طليقته بأحد مراكز محافظة الدقهلية خلال العيد، فقام بشنق نفسه بربط رقبته ببنطاله وملاية السرير بسقف عشة الفراخ فوق سطح منزله ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مديرإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ تلقى إخطارا من العقيد عماد جلال مأمور مركز شرطة بيلا بتلقيه بلاغا من سيدة بإحدى قرى مركز بيلا بعثورها على ابنها 28 سنة مشنوقا ومنتحرا فوق سطح منزل الأسرة، وعلى الفور انتقل للموقع فريق من رجال البحث الجنائي بقيادة العقيد طارق سكران، مفتش فرع البحث الجنائي ببيلا، والمقدم أحمد عادل قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا وبالمعاينة تبين وجود ش.ا.28 سنة صاحب استوديو تصوير جسمه مدلى في سقف عشة لتربية الدواجن بسطح المنزل مربوطا بسقف العشة ببنطلونه الخاص به وملاية السرير، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، ثم لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد طارق سكران مفتش البحث الجنائي بفرع بيلا والمقدم أحمد عادل قطاطو رئيس مباحث مركز شرطة بيلا أن المنتحر كان مطلقا من زوجته التي تقيم بأحد مراكز محافظة الدقهلية، وتم الطلاق بينهما لوجود مشاكل عائلية متفاقمة بينهما، وأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة لحرمانه من مشاهدة طفليه الموجودين مع طليقته بمحافظة الدقهلية وقام في الآونة الأخيرة بتدوين ذلك على صفحته الشخصية بفيسبوك ومعاناته من حرمانه من مشاهدة طفليه خاصة أيام عيدالفطر المبارك وقبل ذلك خلال شهر رمضان المبارك وأن والدته التي تقيم معه بذات المنزل بحثت عنه بحجرته بعد أن تأخر عنها ولم تجده فقامت بالبحث عنه بجميع حجرات المنزل دون جدوى، فصعدت لسطح المنزل للبحث عنه وفوجئت بجسده مدلى بعشة الفراخ فوق سطح المنزل جثة هامدة، وأكدت التحريات عدم وجود أي شبهات جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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