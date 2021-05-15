شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الأعمال في مشروع المراقبة الإلكترونية بالغردقة.. والمرحلة الأولى يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو ٤ سنوات من البدء في التنفيذ، و١٠ أشهر من التوقف، أعلنت الشركة المنفذة لمشروع المراقبة الإليكترونية للشوارع والميادين والمناطق الحيوية بالكاميرات بمدينة الغردقة، استئناف الأعمال في تنفيذ المشروع الذي يشمل تركيب ٤٢٢ كاميرا ثابتة ومتحركة تعمل ٢٤ساعة بتكلفة تصل ٣٠٠ مليون جنيه، وذلك بعد نجاح الجهود التي قادها اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر لتشغيل المرحلة الأولى للمشروع المراقبة بالكاميرات، ضمن الاستعدادات الامنية لاستقبال السياحة الروسية ووضع مدينة الغردقة تحت المراقبة الاليكترونية ٢٤ ساعة.

كما تم الاتفاق مع الشركة المنفذة ومحافظة البحر الأحمر على توفير مبلغ ٧٥٠ الف جنيه لتوفير مصدر دائم للكهرباء لتشغيل الكاميرات وربطها على احدي شبكات الاتصالات بمركز المراقبة الاليكترونية بادارة نجدة الغردقة وتشمل المرحلة الاولي تسليم وتشغيل ٥٩ كاميرا مراقبة وذلك بداية شهر يونيو المقبل وذلك بهدف متابعة الحالة الامنية والحركة السياحية ورصد أي مخالفات وذلك لتعزيز المناخ الآمنى والاستقرار العام للمواطنين وتماشيا مع سياسة الدولة لضبط المنظومة الأمنية لحماية المواطنين والسائحين لما تمثله من أهميه لرصد أي مخالفات قد تحدث بالمنطقة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تستهدف تركيب عدد 432 من كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الغردقة تختلف ما بين كاميرات ثابتة وأخري متحركة بحيث يتم ربطها جميعا بشرطة النجدة بالمحافظة على أن تكون بمنظر يليق بالمدينة السياحية، من أجل العمل على تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة ولتحقيق المزيد من السيطرة على الأداء الأمني في الأكمنة ومداخل ومخارج المحافظة لابد من المتابعة المستمرة من خلال كاميرات المراقبة المرورية، ووضع المدينة تحت المراقبة الاليكترونية بالكاميرات على مدار ٢٤ ما بين كاميرات ثابتة واخري متحركة بحيث يتم جميع الكاميرات بمركز التحكم الاليكتروني والمراقبة بالشاشات بشرطة النجدة بالغردقة لتصبح مدينة الغردقة وجميع المناطق السياحية تحت المراقبة الاليكترونية.